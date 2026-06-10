В УрФО введён режим ракетной опасности

Ракетную опасность объявили в трёх областях Уральского федерального округа. Об этом сообщили правительства Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

«Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Аналогичное объявление было опубликовано в Telegram-канале Курганской области. Отмечается, что работают дежурные службы и силовые ведомства. О введении режима «ракетная опасность» также заявило и правительство Челябинской области. Местным жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.

А ранее в Херсонской области было перекрыто движение по направлению от Геническа к Арабатской стрелке. Предварительно установлено, что в утренние часы Вооружённые силы Украины совершили попытку ракетного удара по одному из мостов. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте задействованы специалисты профильных служб. Восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ.