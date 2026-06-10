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Регион
10 июня, 02:57

Восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Движение по направлению от Геническа к Арабатской стрелке временно перекрыто. Предварительно установлено, что в утренние часы Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили попытку ракетного удара по одному из мостов. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте задействованы специалисты профильных служб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вместе с тем 8 округов полностью обесточены вследствие ночной атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — написал он в своём телеграм-канале.

Энергетики и аварийные службы делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

При ударе БПЛА повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»
При ударе БПЛА повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в Запорожской области после атак Вооружённых сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. По данным главы области, массированная атака БПЛА продолжается на территории Мелитопольского городского округа.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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