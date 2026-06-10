Восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ

Движение по направлению от Геническа к Арабатской стрелке временно перекрыто. Предварительно установлено, что в утренние часы Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили попытку ракетного удара по одному из мостов. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте задействованы специалисты профильных служб. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вместе с тем 8 округов полностью обесточены вследствие ночной атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — написал он в своём телеграм-канале.

Энергетики и аварийные службы делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в Запорожской области после атак Вооружённых сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. По данным главы области, массированная атака БПЛА продолжается на территории Мелитопольского городского округа.