В Запорожской области из-за атак ВСУ повреждены энергообъекты и отключен свет

Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в Запорожской области после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идёт оценка повреждений», — говорится в сообщении.

В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. По данным главы области, массированная атака БПЛА продолжается на территории Мелитопольского городского округа.

Ранее Life.ru писал, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка.