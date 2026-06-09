Восемь мирных жителей ДНР пострадали при атаках беспилотников ВСУ

В ДНР восемь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Три человека пострадали на трассе Донецк — Красноармейск возле села Пески. Тяжёлые ранения получил мужчина 2007 года рождения. Мужчина 1987 года рождения и девушка 2008 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ещё пять человек получили ранения на Донецкой кольцевой автодороге в районе села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа. Под удар попали сотрудники автодорожного предприятия. Среди пострадавших мужчины 1981, 1984, 1989, 1990 и 1995 годов рождения. По словам Пушилина, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка. Сейчас профильные службы пытаются восстановить проблему.