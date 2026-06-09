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9 июня, 19:05

Атака ВСУ обесточила более 12 тысяч жителей Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MotionPixxle Studio

Более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом ТАСС сообщили в местной администрации.

Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка. Сейчас профильные службы пытаются восстановить проблему.

В ДНР семь городов остались без света и воды после атаки ВСУ
В ДНР семь городов остались без света и воды после атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что минувшей ночью украинский беспилотник атаковал энергетический объект в Брянской области, оставив без света более 34 тысяч человек. Ограничения затронули сразу несколько районов. На место оперативно направили ремонтные бригады, и благодаря их слаженной работе подачу электричества удалось возобновить практически повсеместно.

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Юлия Сафиулина
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