В Брянской области 34 тысячи жителей остались без света после атаки ВСУ

Минувшей ночью один из энергетических объектов Брянской области подвергся атаке. В результате действий противника произошел масштабный сбой в системе электроснабжения: без ресурса временно остались свыше 34 тысяч человек.

Ограничения затронули сразу несколько районов субъекта, где оперативно развернули восстановительные мероприятия.

На место происшествия направили ремонтные бригады. Благодаря их слаженным действиям подачу электричества удалось возобновить практически повсеместно.

Врио главы региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию. По словам руководителя субъекта, «сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области».

Сейчас специалисты продолжают трудиться на местах. Они проводят финальные процедуры, чтобы обеспечить стабильную работу сети во всех пострадавших населенных пунктах.

Власти подчёркивают, что ситуация находится под контролем. Полная стабилизация энергосистемы ожидается в ближайшее время.

Напомним, силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 беспилотников самолётного типа, запущенных с украинской стороны. Часть из них сбили в Брянской области.