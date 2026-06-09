За ночь ПВО сбила 140 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 беспилотников самолётного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели были поражены над несколькими регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Среди пострадавших: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская области, Московский регион и Республика Крым.

А в ночь на 8 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолётного типа над РФ. Дроны сбивали над более 10 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.