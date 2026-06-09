ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 04:41

За ночь ПВО сбила 140 украинских беспилотников над территорией России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 беспилотников самолётного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели были поражены над несколькими регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Среди пострадавших: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская области, Московский регион и Республика Крым.

При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина
При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина

А в ночь на 8 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолётного типа над РФ. Дроны сбивали над более 10 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar