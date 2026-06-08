Массовая атака дронов: За ночь над Россией и морями сбили 310 БПЛА

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 до 08:00 мск. Дроны сбивали над более 10 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями. Также беспилотники перехватили над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым. Сбили БПЛА и над Чёрным и Азовским морями.