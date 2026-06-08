При ударе дрона по поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об атаке вражеского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры поезда не пострадали.
Власти региона организуют доставку пассажиров автобусами и оказывают необходимую помощь.
Ранеев в селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области дрон ВСУ атаковал 60-летнего мирного жителя. Мужчина погиб на месте.
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