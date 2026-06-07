Дрон ВСУ прямым попаданием убил мирного жителя в Курской области

В селе Нижний Мордок Глушковского района дрон атаковал местного жителя. 60-летний мужчина погиб на месте. Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня утром вражеский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Рыльске. В результате атаки загорелась крыша. Пострадала 46-летняя женщина — у неё сотрясение мозга и акубаротравма. Ей была оказана медицинская помощь. Отправляться в больницу пострадавшая отказалась.

«Жильцы пострадавшего дома — 7 человек — временно разместятся у родных. В случае необходимости, обеспечим места в ПВР», — пообещал глава области в Максе.

Ранее сообщалось, что после вторжения ВСУ в Курской области в больницы попали более 700 человек. Есть пострадавшие с лёгкими и тяжёлыми ранениями. В регионе развернули систему медпомощи с участием областных врачей, Минздрава, ФМБА и Центра медицины катастроф. Тяжёлых пациентов санавиацией доставляют в Москву.