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Регион
5 июня, 02:09

Хинштейн: 700 жителей Курской области были госпитализированы из-за вторжения ВСУ

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В больницы Курской области поступили более 700 человек, получивших ранения различной тяжести из-за вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом ТАСС рассказал губернатор Александр Хинштейн на ПМЭФ.

«Более 700 человек были госпитализированы в больницы с самими разными ранениями: и незначительной тяжести, и тяжёлыми. В регионе развёрнута многоуровневая система оказания медицинской помощи», — уточнил Хинштейн.

К лечению привлечены не только региональные медики, но и специалисты федерального Минздрава, ФМБА и Центра медицины катастроф. Пациентов в тяжёлом состоянии при необходимости транспортируют в Москву санитарной авиацией для дальнейшего лечения.

Хинштейн назвал освобождение Курской области эпохальным событием
Хинштейн назвал освобождение Курской области эпохальным событием

Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.

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Тимур Хингеев
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