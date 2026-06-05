Хинштейн назвал освобождение Курской области эпохальным событием

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал освобождение региона от Вооружённых сил Украины (ВСУ) переломным событием для всей России. Об этом он сказал на полях Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По словам Хинштейна, это событие имеет особое значение не только для Курской области. Он отметил, что в 2026 году регион впервые отмечал годовщину освобождения.

«Я должен сказать, что освобождение всей территории Курской области стало для региона, да и для всей России, в целом, событием эпохальным и переломным. В 2026 году мы впервые отмечали годовщину. Конечно, это праздник со слезами на глазах», — сказал он.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих.

Полная зачистка территории региона длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее сообщалось, что мирный житель погиб при обстреле деревни Лещиновка Глушковского района Курской области. По словам Хинштейна, снаряд попал в частный дом. Погибшему местному жителю было 68 лет. Губернатор выразил соболезнования родным и близким мужчины.