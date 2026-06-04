Губернатор Хинштейн признался, что до сих пор ходит с тростью после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые откровенно рассказал о самочувствии после серьёзной аварии. Политик признался, что чувствует себя намного лучше, чем в начале года, но до полного выздоровления ещё далеко. Об этом он сообщил Kp.ru на ПМЭФ.

«Гораздо лучше, чем в начале года, но, к сожалению, ещё до конца не восстановился. Видишь, хожу с палкой… Требуется время… У меня всё-таки достаточно серьёзная была травма», — уточнил глава региона.

При этом политик заверил, что врачи не нашли у него опасных для жизни травм — всё ограничилось лёгкими ушибами.