Губернатор Хинштейн признался, что до сих пор ходит с тростью после ДТП
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые откровенно рассказал о самочувствии после серьёзной аварии. Политик признался, что чувствует себя намного лучше, чем в начале года, но до полного выздоровления ещё далеко. Об этом он сообщил Kp.ru на ПМЭФ.
«Гораздо лучше, чем в начале года, но, к сожалению, ещё до конца не восстановился. Видишь, хожу с палкой… Требуется время… У меня всё-таки достаточно серьёзная была травма», — уточнил глава региона.
При этом политик заверил, что врачи не нашли у него опасных для жизни травм — всё ограничилось лёгкими ушибами.
Как сообщалось ранее, Хинштейн восстанавливался после январского ДТП. В той аварии глава региона сломал бедро и был прооперирован. На реабилитацию он отправился в столичную клинику. Губернатор также записал из больницы видео, где поблагодарил медиков, назвав их настоящими мастерами своего дела.
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