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Регион
4 июня, 10:10

Губернатор Хинштейн признался, что до сих пор ходит с тростью после ДТП

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые откровенно рассказал о самочувствии после серьёзной аварии. Политик признался, что чувствует себя намного лучше, чем в начале года, но до полного выздоровления ещё далеко. Об этом он сообщил Kp.ru на ПМЭФ.

«Гораздо лучше, чем в начале года, но, к сожалению, ещё до конца не восстановился. Видишь, хожу с палкой… Требуется время… У меня всё-таки достаточно серьёзная была травма», — уточнил глава региона.

При этом политик заверил, что врачи не нашли у него опасных для жизни травм — всё ограничилось лёгкими ушибами.

«Соскучился по курской земле»: Разбившийся в ДТП Хинштейн вернулся к работе
«Соскучился по курской земле»: Разбившийся в ДТП Хинштейн вернулся к работе

Как сообщалось ранее, Хинштейн восстанавливался после январского ДТП. В той аварии глава региона сломал бедро и был прооперирован. На реабилитацию он отправился в столичную клинику. Губернатор также записал из больницы видео, где поблагодарил медиков, назвав их настоящими мастерами своего дела.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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