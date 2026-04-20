«Соскучился по курской земле»: Разбившийся в ДТП Хинштейн вернулся к работе
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Пострадавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн вернулся к исполнению обязанностей и сообщил, что скучал по родине. Он рассказал в видеообращении в своём телеграм-канале, что рад возвращению в регион.
Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Над Курской областью сегодня солнечно, это очень отрадно. В очередной раз ощутил, насколько остро я соскучился и по курской земле, по курянам, по работе», — отметил губернатор.
По словам главы региона, он уже вернулся и с текущего дня полностью включается в рабочий процесс.
Напомним, что Хинштейн проходил восстановление после ДТП, произошедшего в январе. В результате аварии глава региона получил перелом бедра и перенёс операцию. Ему пришлось поехать на реабилитацию в московскую клинику. Хинштейн также записал видео из больницы, где поблагодарил врачей, отметив, что они настоящие профессионалы.
