«Соскучился по курской земле»: Разбившийся в ДТП Хинштейн вернулся к работе

Пострадавший в ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн вернулся к исполнению обязанностей и сообщил, что скучал по родине. Он рассказал в видеообращении в своём телеграм-канале, что рад возвращению в регион.

«Над Курской областью сегодня солнечно, это очень отрадно. В очередной раз ощутил, насколько остро я соскучился и по курской земле, по курянам, по работе», — отметил губернатор.

По словам главы региона, он уже вернулся и с текущего дня полностью включается в рабочий процесс.