6 апреля, 13:54

Хинштейн назвал приговор Смирнову вердиктом масштабной коррупции в регионе

Обложка © РИА Новости / Алена Солодова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал приговор бывшему главе региона Алексею Смирнову «приговором той масштабной коррупции», которая последние годы «цвела в регионе пышным цветом». Так Хинштейн отреагировал на решение Ленинского райсуда Курска. 6 апреля, как уже рассказывал Life.ru, суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей по делу о взятках в особо крупном размере.

«Будем делать все, чтобы выжигать ее каленым железом, тем более, что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный», — написал Хинштейн в своем канале в Мах.

История Смирнова тянулась с весны 2025 года. Сначала бывшего губернатора задержали в рамках расследования о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной. Позже в отдельном уголовном деле ему предъявили обвинение уже во взятках. По версии следствия, в 2022–2023 годах Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов получили через посредника более 20 млн рублей за покровительство подрядчикам и заключение контрактов, в том числе связанных с ремонтом объектов и строительством оборонительных линий. Экс-чиновник признал вину и заявил, что брал взятки из-за контузии.

Смирнов возглавлял Курскую область до декабря 2024 года, а до этого несколько месяцев работал в статусе врио губернатора. В последние месяцы дело стало одним из самых громких коррупционных процессов в регионе.

Марина Фещенко
