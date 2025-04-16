Заначка на 170 млн: на что тратил деньги экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов По делу о хищении 200 млн рублей на строительстве оборонительных сооружений в Курской области на границе с Украиной появился новый фигурант — экс-губернатор региона Алексей Смирнов. Как он живёт? 16 апреля, 16:22 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по подозрению в коррупции. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © cian.ru, © cian.ru, © ТАСС / Михаил Гребенщиков

За что задержали экс-губернатора Смирнова

В Курске задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова — фигуранта коррупционного скандала со строительством оборонительных фортификаций на границе с Украиной. На их возведение государство потратило 15 млрд рублей. 200 млн из них попросту исчезли. Вместе с ним задержан бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов.

СМИ сообщают, что показания против Смирнова дал бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого по этому же делу арестовали ранее. Похоже, от него же стала известна и схема хищения выделенных средств.

Схема якобы выглядела так: деньги осваивались с помощью тендеров, которые неизменно выигрывали фирмы-однодневки. После того как часть суммы переводилась на их счета, неожиданно возникали форс-мажорные обстоятельства, и на этом основании контракты расторгались. На их место приходили новые подставные компании. Таким образом схема прокручивалась несколько раз.

По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Согласно ей фигуранту может грозить до десяти лет заключения. Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области Смирнову.

Кто такой Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Алексею Смирнову 51 год, и он уже жалуется на сердце. Первые случаи начались сразу после произошедшей на фоне скандала отставки — Смирнов с жалобами на боли в груди попал в московскую клинику — семья бывшего губернатора живёт на два дома — в Курске и Подмосковье.

Похоже, это связано с трудовой биографией чиновника — с 1998-го по 2010 год он работал в Курской области в системе ЖКХ. Здесь он начинал с консультанта отдела развития сферы бытовых, коммунальных услуг и лицензирования и дорос до председателя комитета ЖКХ Курска.

В посёлке Отрадное Красногорского района строят шикарные дома для людей с деньгами. Фото © cian.ru

С 2011-го по 2016 год Смирнов работал в Московской области. Первая должность — заместитель руководителя администрации Сергиева Посада, позже работал советником министра ЖКХ МО и затем первым замминистра строительного комплекса Подмосковья.

В 2018 году вернулся в Курск, где сначала стал заместителем губернатора, позже первым замом — на этой должности он параллельно был председателем Правительства Курской области. С мая 2024 года — врио, а с сентября по декабрь того же года — губернатор региона.

Как живёт семья Смирнова

В Курске Life.ru нашёл у бывшего губернатора особняк практически в центре города — на улице Тускарной рядом с большой парковой зоной на берегу реки Тускарь. Этот район уже давно облюбовали местные элиты.

В декабре прошлого года на одном из сайтов по продаже недвижимости висело объявление о продаже одного из этих особняков с адресом, совпадающим с местом жительства семьи экс-губернатора. Трёхэтажные хоромы общей площадью 960 квадратных метров продавались за 19 млн рублей.

Кроме него с именем Алексея Смирнова связана квартира в приятной кирпичной новостройке неподалёку от семейного особняка — на улице Дружининской. По адресу находится квартира площадью 90 квадратов. Кажется, здесь тоже живут непростые куряне — предложений о продаже жилья в этом массиве немного, в основном продаются просторные квартиры с дорогим ремонтом. Цены стартуют от 11–12 млн рублей.

Особняк семьи Смирнова находится практически в центре Курска в живописном месте. Фото © yandex.ru

В Подмосковье семья чиновника облюбовала посёлок Отрадное в Красногорском районе. Здесь сразу несколько квартир, в которых регистрировались сам бывший губернатор, его супруга и дети.

Смирнова можно встретить на 2-й Усадебной улице у дома, в котором на этаже располагаются всего по две квартиры. Одна из них — четырёхкомнатная — площадью 172 квадрата, похоже, служит семейным гнездом Смирновых в столичном регионе. Её рыночная стоимость 120 млн рублей.

Ещё в одной — в ЖК «Level Лесной» на улице Кленовой — регистрировалась супруга чиновника Елена. Она поменьше — 63 квадрата. Её рыночная стоимость сейчас составляет более 17 млн рублей. Похоже, в ней могут жить сыновья губернатора.

Таким образом, совокупная стоимость найденной Life.ru недвижимости, предположительно связанной с экс-губернатором Алексеем Смирновым, может достигать 170 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов