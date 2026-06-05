Хинштейн: 507 мирных жителей Курской области погибли из-за вторжения ВСУ

507 мирных жителей Курской области погибли в результате вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил на полях Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.

«Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе. По последним данным, от действий врага в Курской области погибло 507 мирных жителей, из них 446 человек находились в реестре, который мы ведём с начала прошлого года — реестре жителей, утративших связь со своими близкими», — сказал он.

Ранее Александр Хинштейн назвал освобождение региона от Вооружённых сил Украины переломным событием для всей России. По его словам, это событие имеет особое значение не только для Курской области. Он отметил, что в 2026 году регион впервые отмечал годовщину освобождения. Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Полная зачистка территории региона длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России о завершении операции по освобождению региона.