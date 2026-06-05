Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Енакиеве прибыли в Крым

Четверо пострадавших при атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автобус в Енакиеве отправились в Крым. У одной девушки не было паспорта, но вопрос удалось решить, сообщил омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев.

По его словам, к нему обратились коллеги из смежных ведомств. Они предупредили, что на административной границе могла возникнуть проблема с документами одной из пострадавших.

«В конце рабочего дня ко мне обратились коллеги из смежных ведомств: «К нам едут четверо пострадавших, следуют в Крым. Проблема — у одной девушки обгорел паспорт, на админгранице могут развернуть». Связался с крымским омбудсменом Александром Людвиковичем Штехбартом. Рассказал ситуацию. Несколько звонков, переговоры — и всё удалось решить. Результат — все четверо благополучно добрались до места назначения», — написал он в своём Telegram-канале.