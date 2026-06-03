СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт об ударе беспилотником по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь». Сейчас устанавливаются детали преступления и конкретные лица, причастных к произошедшему.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки погибли семь человек, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.