Семь человек погибли в результате удара БПЛА по автобусу «Москва – Симферополь»
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Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по рейсовуму автобусу «Москва – Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин.
Ранее Life.ru рассказывал, что в результате атак ВСУ по ДНР погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Некоторые трагедии произошли из-за взрывов ранее сброшенных боеприпасов.
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