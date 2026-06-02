Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село

В селе Щекино Рыльского района Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар был нанесён по легковому автомобилю в приграничной зоне. В результате происшествия погиб 53-летний мужчина по имени Геннадий Васильевич.

Ранее в селе Новая Деревня Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автобусной остановке. После взрыва ранения получили четыре мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу с минно-взрывными травмами и многочисленными осколочными ранениями.