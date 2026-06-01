1 июня, 13:43

Четверо ранены при атаке дрона ВСУ на остановку под Белгородом

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В селе Новая Деревня под Белгородом украинский FPV-дрон атаковал автобусную остановку — при детонации пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона на платформе «Макс». Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.

«Один из них сейчас находится в операционной, двое госпитализированы в профильное отделение. Четвёртый пострадавший после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение», — написали в оперштабе.

В Грайворонском округе в селе Почаево три FPV-дрона атаковали социальный объект — выбиты окна, повреждены кровля и фасад. В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль (пожар потушен) и осколками посечена ещё одна машина.

В Борисовском округе в селе Грузское при детонации FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В Краснояружском округе в посёлке Красная Яруга беспилотник пробил кровлю социального объекта, а в селе Отрадовка от взрыва двух дронов повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что в селе Пушкарное Белгородского округа в результате детонации украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один мужчина с акубаротравмой госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Анастасия Никонорова
