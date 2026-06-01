Мирный житель погиб и ещё один пострадал при атаке дрона ВСУ под Белгородом

В селе Пушкарное Белгородского округа в результате детонации украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба области на платформе «Макс».

В результате детонации беспилотника погиб мужчина, ещё один мужчина с предварительным диагнозом «акубаротравма» доставляется бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал автомобиль у магазина в селе Пушкарное Кореневского района Курской области, в результате чего пострадали три сотрудника магазина. Например, у 40-летнего мужчины — слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма.