30 мая, 00:11

Третий человек погиб при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Мужчина погиб в посёлке Октябрьский Белгородского округа после очередной атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«Посёлок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате детонации дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что специалисты устанавливают данные о возможных повреждениях. Другие подробности атаки пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю погибли два человека. В оперштабе региона заявили, что двое мужчин скончались на месте от полученных ранений. Ещё два человека пострадали. Их доставляли в городскую больницу №2 Белгорода. По предварительным данным, у мужчин диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения шеи.

Антон Голыбин
