Два человека погибли в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области

В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю погибли два человека. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ещё два человека получили ранения. Пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Предварительно, у мужчин диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения шеи. После детонации беспилотника автомобиль загорелся.

Ранее в Никитовском районе Горловки в ДНР была повреждена инфраструктура промышленного предприятия в результате атаки украинских беспилотников. Также сообщается о том, что в Центрально-Городском районе города дроном был уничтожен гражданский автомобиль.