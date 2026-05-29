Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по территории ДНР пострадали пять мирных жителей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки тяжело ранен мужчина 1984 года рождения. В Калининском районе того же города женщина 1953 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Мангушском муниципальном округе ранения средней тяжести диагностированы у мужчины 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин — 1953 и 1982 годов рождения.

Кроме того, повреждены шесть жилых строений, три объекта гражданской инфраструктуры, один автобус, одна коммунальная машина, один грузовой и девять легковых автомобилей. Разрушения зафиксированы в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также в городском округе Иловайск и Амвросиевском муниципальном округе.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — написал Пушилин.

Ранее об ударе по Горловке сообщал местный мэр Иван Приходько. Согласно его данным, беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удары по бригаде одного из городских коммунальных предприятий и пассажирскому автобусу. Градоначальник также добавил, что в Центрально-Городском районе оказались повреждены несколько легковых автомобилей.