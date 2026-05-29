29 мая, 19:37

Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по территории ДНР пострадали пять мирных жителей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки тяжело ранен мужчина 1984 года рождения. В Калининском районе того же города женщина 1953 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Мангушском муниципальном округе ранения средней тяжести диагностированы у мужчины 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин — 1953 и 1982 годов рождения.

Кроме того, повреждены шесть жилых строений, три объекта гражданской инфраструктуры, один автобус, одна коммунальная машина, один грузовой и девять легковых автомобилей. Разрушения зафиксированы в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также в городском округе Иловайск и Амвросиевском муниципальном округе.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — написал Пушилин.

В Брянской области жертвой атаки ВСУ стал мирный житель

Ранее об ударе по Горловке сообщал местный мэр Иван Приходько. Согласно его данным, беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удары по бригаде одного из городских коммунальных предприятий и пассажирскому автобусу. Градоначальник также добавил, что в Центрально-Городском районе оказались повреждены несколько легковых автомобилей.

Виталий Приходько
