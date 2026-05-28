В Брянской области жертвой атаки ВСУ стал мирный житель
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали село Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — написал он в своём телеграм-канале.
Кроме того, три мирных жителя погибли, ещё пять человек пострадали из-за атак Вооружённых сил Украины в ДНР. В Углегорске в результате атаки БПЛА на автомобиль ремонтной бригады смертельные ранения получили трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса». Четвёртый сотрудник — мужчина 1982 года рождения — получил крайне тяжёлые ранения. За его жизнь сейчас борются врачи. Также повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники и один легковой автомобиль.
