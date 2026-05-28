Три мирных жителя ДНР погибли, ещё пять пострадали из-за атак ВСУ

Три мирных жителя погибли, ещё пять человек пострадали из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», — написал он в своём телеграм-канале.

В Углегорске в результате атаки БПЛА на автомобиль ремонтной бригады смертельные ранения получили трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса». Четвёртый сотрудник — мужчина 1982 года рождения — получил крайне тяжёлые ранения. За его жизнь сейчас борются врачи.

На автодороге «Харцызск — Иловайск» ранения средней степени тяжести диагностированы у мужчины 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1991 года рождения. В Амвросиевке тяжёлые ранения получил мужчина 1987 года рождения. Ещё один пострадавший — мужчина 1984 года рождения — получил ранения средней степени тяжести.

Кроме того, повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники и один легковой автомобиль.

Ранее ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта. В результате обстрела повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, недавно установленные на территории дошкольного учреждения. К счастью, детей в момент обстрела там не было.