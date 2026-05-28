28 мая, 11:17

МИД РФ шокирован реакцией ЮНЕСКО на удар по колледжу в Старобельске

Обложка © Луганский информационный центр

В МИД России раскритиковали реакцию ЮНЕСКО на атаку по колледжу в Старобельске (ЛНР) Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что позиция секретариата организации вызывает серьёзные вопросы.

По её словам, речь идёт уже не о двойных стандартах, а об обелении тех, кто совершил террористический акт. Захарова назвала случившееся вопиющим примером преступной халатности.

«Невозможно было закрыть глаза на очередной удар киевского режима»,— сказала она.

В Москве считают, что международные структуры должны давать принципиальную оценку подобным инцидентам, особенно когда речь идёт об образовательных учреждениях.

Кровь на руках Запада: Омбудсмен ЛНР объяснила, почему в теракте в Старобельске виновен не только Киев

Ранее Life.ru писал, что в ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР. В организации подчеркнули, что виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности.

В ночь на 22 мая 2026 года украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске (ЛНР). В здании находились 86 человек, включая подростков. В результате удара погиб 21 человек, десятки ранены. МИД РФ назвал атаку терактом, указав на применение БПЛА западного производства и содействие стран НАТО, и заявил, что терпение Москвы исчерпано. СК РФ возбудил уголовное дело. Постпред РФ при ООН В. Небензя охарактеризовал случившееся как хладнокровное убийство несовершеннолетних.

Полина Никифорова
