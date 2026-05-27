На фоне теракта ВСУ в Старобельске очень сложно говорить о каких бы то ни было нормах международного права — после случившегося руки в крови не только у киевского режима, но и у коллективного Запада. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока.

«[Были убиты] дети, которые прожили действительно тяжёлые года с 2022-го — это наш прифронт. Дети, которые несмотря на все трудности военного времени нашли в себе силы поступить, сдать экзамены и учиться в федеральном вузе. Это девчонки в основном, они должны были выходить замуж, рожать детей, быть счастливыми, а теперь они в гробах», — сказала омбудсмен.

Сорока заявила, что вопрос необходимо ставить ребром. Украине следует вдуматься в происходящее, а Европе — остановиться.

Омбудсмен лично видела на месте обстрела реактивные беспилотники самолётного типа, начинённые западными комплектующими. Она подчеркнула: виновен не только киевский режим — руки в крови у коллективного Запада.