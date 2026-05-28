Верховный комиссар ООН осудил удар по Старобельску, где погиб 21 человек

В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР. С таким заявлением выступил верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк.

По данным Управления ООН по правам человека, речь идёт о недавней атаке, в результате которой погибли и пострадали мирные жители. Тюрк заявил, что виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности.

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности», – сказал Тюрк

Он также призвал стороны принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. В заявлении подчёркивается необходимость расследования обстоятельств удара и оценки последствий для гражданского населения.

Атака по Старобельску произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа. Здание общежития, где находились подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.

В результате удара погибли 21 человек, ещё 65 получили ранения. После атаки на месте работали спасатели и экстренные службы, а разбор завалов продолжался несколько дней. Старобельск находится в ЛНР. Удар по колледжу стал одним из самых тяжёлых эпизодов последних недель по числу жертв среди мирных жителей.