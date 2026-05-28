28 мая, 09:06

ВСУ ударили по готовящемуся к открытию детсаду в Энергодаре

Обложка © DALL-E / Life.ru

ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, в результате обстрела повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, недавно установленные на территории дошкольного учреждения.

Мэр Энергодара опроверг слухи об украинском «контрнаступе» и эвакуации города

«ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре. Повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта», — написал Пухов в своём канале в «Максе».

Мэр отметил, что детский сад готовили к открытию. Работы проводились при поддержке Росэнергоатома.

«К счастью, детей в момент обстрела там не было», — добавил глава города.

Глава «Росатома» заявил, что Энергодар больше двух недель живёт под огнём

Энергодар находится рядом с Запорожской АЭС и в последние недели регулярно подвергается обстрелам. Ранее власти сообщали о повреждениях городской инфраструктуры и перебоях с электроснабжением.

Марина Фещенко
