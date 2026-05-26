Глава «Росатома» заявил, что Энергодар больше двух недель живёт под огнём

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар больше двух недель находится под постоянными обстрелами ВСУ. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв в видеообращении к сотрудникам станции и жителям города.

По его словам, атаки идут практически круглосуточно. Из-за ударов Энергодар остаётся без электричества, также есть погибшие.

«Вот уже больше двух недель наш атомный город Энергодар находится под постоянным, непрекращающимся огнем буквально круглые сутки. Мы видим, что главная цель противника — запугать, лишить людей надежды на будущее», — сказал Лихачёв.

Глава «Росатома» утверждает, что ВСУ целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Среди объектов он назвал жилые дома, школы, детские сады, муниципальный и личный транспорт.

Отдельно Лихачёв заявил об обстрелах энергетических объектов. По его словам, из-за этого город может оставаться без света сутками.

«Есть прилеты и на территорию Запорожской атомной электростанции. Конечно, самое ужасное, самое трагичное в этой ситуации, что гибнут люди», — сказал он.

Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром. Ранее сообщалось, что украинские военные устроили одну из самых массированных атак на город. Противник практически не прекращал атаки беспилотниками. Среди ущерба — повреждённые автомобили, частные дома, в многоэтажках выбиты стёкла.