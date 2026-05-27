Распространяемая среди жителей Энергодара информация о скором украинском «контрнаступе» является ложной. Об этом заявил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Уверяю вас, это недостоверная информация. И, разговаривая с нашими военными, они полностью заверяют в том, что контролируют ситуацию и ни в коем случае не допустят какого бы то ни было форсирования Днепра», — сказал Пухов.

Глава города также опроверг слухи о возможной эвакуации населённого пункта из-за усиления обстрелов со стороны киевского режима. Пухов призвал доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что украинские военные устроили одну из самых массированных атак на город. Атаки дронов почти не прекращались. В результате повреждены машины и частные жилые строения. В многоквартирных домах выбиты окна.