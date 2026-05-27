Сбросы с тяжёлых гексакоптеров «Баба-яга» устроили напряжённую ночь Энергодару

В Энергодаре минувшей ночью зафиксировали атаки FPV-дронов и сбросы с тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга». Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Зафиксированы атаки FPV-дронов, а также несколько сбросов с тяжёлых гексакоптер типа «Баба-яга». Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации», — сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ТАСС.

С её слов, город — спутник Запорожской АЭС Энергодар в результате ночной массированной атаки гексакоптеров типа «Баба-яга» остался практически без связи и частично без электричества. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, но ночь была крайне тяжёлая и напряжённая.

Ранее представитель станции заявляла о беспрецедентной массированной атаке на Энергодар. По её словам, удары пришлись по нескольким видам объектов. Украинские военные устроили одну из самых массированных атак в ночь на 19 мая.