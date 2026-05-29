В Горловке дроны атаковали коммунальщиков и пассажирский автобус

В Горловке (ДНР) беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удары по бригаде одного из городских коммунальных предприятий и пассажирскому автобусу. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Иван Приходько. Он назвал произошедшее террористической атакой.

«Украинские террористы атаковали бригаду одного из коммунальных предприятий Горловки с применением БПЛА. К счастью, без пострадавших. В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки повреждён пассажирский автобус», — написал глава города.

Градоначальник также добавил, что в Центрально-Городском районе оказались повреждены несколько легковых автомобилей. Жертв среди гражданского населения нет.

Ранее Life.ru писал, что в Донецкой Народной Республике три мирных жителя погибли, ещё пять пострадали в результате атак ВСУ. В Углегорске из-за удара БПЛА по автомобилю ремонтной бригады смертельные ранения получили трое сотрудников «Вода Донбасса», ещё один сотрудник находится в крайне тяжёлом состоянии.