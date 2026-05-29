Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь» Оглавление Сумская область 29 мая: Армия России сорвала атаки ВСУ Харьковская область 29 мая: ВС РФ взяли Нововасилевку ДНР 29 мая: Константиновку зачистили от операторов БПЛА Карта СВО на 29 мая 2026 года Каллас хочет ограничить ВС РФ: требования к мирному договору Швеция передаст самолёты Украине: Киев получит 36 Gripen Зеленский выпрашивает ракеты у США: у Patriot заканчиваются боеприпасы Удары по Киеву: США и Индия предупредили своих Армия России зачистила ещё один населённый пункт Харьковской области, Киев потерял всех дроноводов в Константиновке, Украина получит шведские самолёты, Зеленский клянчит ракеты для ПВО — дайджест Life.ru. 28 мая, 21:07 Армия России расширила зону безопасности на границе Белгородской области.

Сумская область 29 мая: Армия России сорвала атаки ВСУ

ВС РФ наступают в районе Бачевска. Этот населённый пункт находится на границе Сумской и Курской областей. В районе Уланово 33-й полк ВСУ попытался начать атаку, но противник был уничтожен артиллеристами и дроноводами.

158-я бригада ВСУ попыталась войти в Кондратовку. Боевики были уничтожены, так и не дойдя до позиций ВС РФ.

За сутки противник потерял в Сумской области свыше 120 человек, а также бронемашину HMMWV, пикапы, багги, миномёты, БПЛА и наземные робототехнические комплексы.

Харьковская область 29 мая: ВС РФ взяли Нововасилевку

Армия России освободила Нововасилевку. Группировка «Север» разгромила подразделения 113-й бригады Территориальной обороны, а также операторов БПЛА из неонацистского формирования «Кракен»*.

— Освобождение Нововасилевки открывает дорогу на Колодезное. Этот населенник долгое время был важным логистическим узлом ВСУ на правобережье Оскола. Его потеря затруднит украинцам переброску и снабжение войск на северо-востоке Харьковщины, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Подразделения группировки «Север» установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 29 мая: Константиновку зачистили от операторов БПЛА

ВС РФ атакуют противника на нескольких участках в ДНР. «Южная» группировка продвигается к Славянску и Краматорску. Бойцам удалось уничтожить ещё один американский БТР М113 и до 90 боевиков ВСУ. Группировка «Центр» ликвидирует противника в районе населённых пунктов Белицкое, Кучеров Яр, Райское и Водянское.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что в Константиновке уничтожены все операторы БПЛА ВСУ. Он считает, что теперь штурмовать город будет проще.

Карта СВО на 29 мая 2026 года

Карта СВО на 29 мая 2026 года. ВС РФ освободили Нововасилевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Каллас хочет ограничить ВС РФ: требования к мирному договору

Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Вооружённые силы Российской Федерации по итогам конфликта на Украине должны быть ограничены.

— Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию, — сказала Каллас.

Кроме того, Каллас утверждает о необходимости вывода ВС РФ из Грузии и Молдавии. Их там и нет. Войска стоят в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Сама же она говорит, но не верит, что под такими требованиями Москва подпишется.

— Конечно, это максималистский подход, — отметила Каллас.

Швеция передаст самолёты Украине: Киев получит 36 Gripen

Швеция и Украина согласовали поставку 36 многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen. Планируется, что 20 самолётов будут куплены и переданы только к 2030 году. Ещё 16 станут подарком, но это уже устаревшие машины.

— Украина определила Gripen как приоритетный вариант для долгосрочного оснащения своих ВВС и заявила о желании приобрести новейшую модель Gripen E. Это быстро укрепит оборону Украины, а значит, и всей Европы, — сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Зеленский выпрашивает ракеты у США: у Patriot заканчиваются боеприпасы

Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у президента США Дональда Трампа ракеты для систем Patriot. Ранее он написал ему письмо и сообщил о проблемах ПВО.

— Америке нужно действовать быстрее. Мы настойчиво просим помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3 для Patriot, — просил Зеленский.

Примечательно, что несколько дней назад Государственный департамент США дал предварительное согласие Польше на производство ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot. Штаты производят в год всего 700 таких ракет.

Удары по Киеву: США и Индия предупредили своих

Украинские ресурсы сообщают, что Россия готовится к массовому удару по Украине. Он может произойти в ночь с 29 на 30 мая. Секретарь Совбеза РФ ранее Сергей Шойгу предупредил, что для поражения целей силы есть.



— Это может произойти в любой момент. Мы всех предупредили. Какой силы может быть удар, мы тоже показали. Те, кто думают, что у России ничего не осталось, глубоко заблуждаются, — заявил Шойгу.



Посольство Индии на Украине просит своих граждан соблюдать бдительность в ближайшие дни. Кроме того, американские дипломаты советуют не приезжать гражданам США на территорию, подконтрольную Киеву.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Даниил Черных