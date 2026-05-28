Новости СВО 28 мая: ВС РФ заняли Гранов и Воздвижевку, ВСУ в агонии в Константиновке, разгром 158-й бригады, Киеву сулят удары из Белоруссии Оглавление Сумская область 28 мая: уничтожение 158-й бригады у Кондратовки Харьковская область 28 мая: ВС РФ взяли Гранов Запорожская область 28 мая: ВС РФ заняли Воздвижевку ДНР 28 мая: ВКС утюжат Константиновку Карта СВО на 28 мая 2026 года Киев умоляет Трампа: дайте ракеты для ПВО Россия готовит удары по трассам к Киеву Армия России создаёт зону безопасности у Белгородской области, в Константиновке разбиты немецкие танки, Зеленский обратился к Трампу за ПВО — дайджест Life.ru. 27 мая, 21:07 Армия России освободила два населённых пункта за сутки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 28 мая: уничтожение 158-й бригады у Кондратовки

ВС РФ отбили в Сумской области атаки 158-й бригады ВСУ. Противник пытался начать локальное наступление в районе Кондратовки, но был уничтожен, не добравшись до позиции Армии России.

Бои также идут между населёнными пунктами Лесное и Таратутино. Кроме того, ВСУ хотели отбить Рясное и Новодмитровку, но были разбиты. Часть раненых украинских военнослужащих осталась на поле боя.

Общие суточные потери украинских вооружённых формирований превысили 120 человек. Киев лишился ещё одного американского бронеавтомобиля HMMWV, миномётов, пикапов, грузовика, квадроциклов и БПЛА.

Харьковская область 28 мая: ВС РФ взяли Гранов

Бойцы группировки «Север» освободили приграничное село Гранов. ВС РФ уничтожили здесь подразделения 58-й бригады ВСУ. По данным «северян», Киев атаковал в Гранове свои же подразделения, пытавшиеся покинуть позиции.

— Освобождение села Гранов не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и создаёт условия для дальнейшего наступления наших войск в направлении крупного логистического центра ВСУ на данном участке фронта — посёлка Казачья Лопань. Он является важным опорным пунктом украинских войск в приграничье и потенциально может использоваться противником для попытки прорыва в Белгородскую область, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Армия России освободила в Запорожской области село Воздвижевка. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 28 мая: ВС РФ заняли Воздвижевку

Армия России заняла в Запорожской области Воздвижевку. Сломить сопротивление противника удалось бойцам 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты. Военный корреспондент Александр Коц считает, что следующим населённым пунктом, который перейдёт под контроль России, станет Риздвянка.

Бои в Запорожской области идут в районе Рождественского, Верхней Терсы и Гуляйпольского. Часть этих сёл уже освобождена.

— На всех этих участках боевые действия ведутся в основном силами малых групп, что продиктовано сложной дронной обстановкой, как, впрочем, и на других направлениях, — пишут авторы канала «Рыбарь».

ДНР 28 мая: ВКС утюжат Константиновку

Российские войска продолжают операцию по освобождению Константиновки. У ВСУ здесь масса проблем, среди них нарушение логистики.

— Логистика у противника нарушена. От Алексеево-Дрожковки севернее Константиновки техника ВСУ проехать уже не может. Враг пешком пытается осуществлять ротации. В Константиновке для вэсэушников ситуация достаточно плачевная, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Наступление на земле поддерживается военными лётчиками. Несмотря на невозможность заехать в Константиновку, Киев бросает туда западную технику. Дроноводы ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 1А5 на подъезде к городу.

— Сейчас в черте города, на южных и юго-западных окраинах, идут ожесточённые бои. С воздуха нашу пехоту активно поддерживают ВКС. В «малом небе» активна беспилотная авиация. Плотно работают и наши артиллеристы. В стане противника жалуются, что для ВСУ «в обороне Константиновки началась самая тяжёлая фаза», — описал обстановку в Константиновке военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 28 мая 2026 года

Карта СВО на 28 мая 2026 года. ВС РФ выбили ВСУ из села Гранов Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Киев умоляет Трампа: дайте ракеты для ПВО

Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу. Его копию в Конгресс уже передала посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина.

— Когда речь идёт о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединённые Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет, — говорится в письме Зеленского.

Глава киевского режима отмечает, что его государству срочно требуется поставка ракет PAC-3 к системам Patriot. Эти же самые ракеты нужны и самим американцам. Они активно их использовали на Ближнем Востоке, чем снизили запасы.

Россия готовит удары по трассам к Киеву

Американский Институт изучения войны прогнозирует удары по трассе, идущей от Чопа до Киева. Кроме того, атакована может быть железнодорожная инфраструктура, связывающая Украину и Польшу. Таким образом будут нарушены цепочки снабжения.

Аналитики предполагают, что удары будут наноситься из Белоруссии. Уничтожение объектов с территории соседнего государства позволит делать это точнее.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 27 мая.

Авторы Даниил Черных