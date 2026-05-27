Новости СВО 27 мая: Штурм Рясного и Запселья, тиски у Рай-Александровки, ВСУ атакуют дронами Белоруссию, Зеленский назвал дату сдачи ВС РФ отодвинули противника от Курской области, в ДНР идёт наступление на Славянск, Украина провоцирует Минск, Зеленский готов обменять капитуляцию на гарантии безопасности — дайджест Life.ru. 26 мая, 21:07 Армия России заняла сёла у Белгородской и Курской областей.

Сумская область 27 мая: Освобождение Запселья и Рясного

Армия России освободила в Сумской области два населённых пункта. Бойцы штурмовых подразделений 34-й бригады ВС РФ выбили противника из Рясного. Группировка «Север» также заняла Запселье.

— Группировка «Север» расширяет очередной плацдарм на Сумщине, чтобы предотвратить повторную попытку противника вторгнуться отсюда на территорию России. Ближайшими целями на этом направлении могут стать сёла Великая Рыбица, Могрица и Груновка. В перспективе отсюда можно будет наступать на город Сумы с северо-восточного направления, — прокомментировал освобождение Запселья военный корреспондент Александр Коц.

Уничтожение ВСУ в Рясном имеет не менее важную роль. В «Севере» отметили, что продвижение здесь расширяет полосу безопасности вдоль границы Российской Федерации.

Бои продолжаются в Иволжанском, Кондратовке и Писаревке. Кроме этого, российские войска ликвидируют цели в Шосткинском районе.

За сутки противник потерял свыше 130 человек, бронемашину HMMWV, миномёты, пикапы, грузовик, микроавтобусы, миномёты и БПЛА, в том числе «Бабу-ягу».

ДНР 27 мая: Армия России зажимает Рай-Александровку

ВС РФ ведут наступление на Славянск и Краматорск. Бои развернулись у Рай-Александровки.

— Противник пытается контратаковать на линии Никифоровка – Фёдоровка Вторая – Миньковка, но наши бойцы отбивают эти атаки и одновременно продвигаются на линии Каленики – Кривая Лука — на северо-восточном фасе полуохвата Рай-Александровки, где сейчас усиливается наше давление, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Операторы ударных БПЛА уничтожают беспилотники и личный состав ВСУ. Фото © Telegram / Минобороны России

Также штурмовые подразделения Армии России выходят на восточные окраины этого населённого пункта.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о боях на стыке ДНР и Днепропетровской области. На этом участке идут сражения в Зелёном Гае и Поддубном.

Карта СВО на 27 мая 2026 года

Карта СВО на 27 мая 2026 года. ВС РФ освободили Запселье. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Атаки БПЛА ВСУ на пограничные объекты Белоруссии

Государственный секретарь Совета безопасности Республики Белоруссия Александр Вольфович рассказал об украинских БПЛА, атакующих объекты Минска.

— Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залётами, — сообщил Вольфович.

По его словам, только за последнюю неделю сбито 116 беспилотников. Примечательно, что Киев направляет в Белоруссию свои БПЛА в тот момент, когда сам говорит о возможном ударе Минска по нескольким направлениям.

Зеленский: горячая фаза войны закончится в ноябре

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с депутатами партии «Слуга народа». Во время выступления он заявил, что вооружённый конфликт на Украине может завершиться в ноябре этого года.

— Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность — при условии предоставления гарантий безопасности — завершить «горячую фазу». Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться, — заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

О каком таком преимуществе говорит Василевская-Смаглюк — непонятно. Украина теряет каждый день по населённому пункту, а в тылу обычные граждане активно сопротивляются сотрудникам ТЦК, которые пытаются их отправить на фронт.

Парламентарий Ярослав Железняк также присутствовал на встрече. Он подчеркнул, что Зеленский озвучил «дату теоретического завершения войны». Нардеп отметил, что в слова так называемого президента мало кто поверил из тех, кто был на встрече.

