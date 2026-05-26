Новости СВО 26 мая: Освобождено Добропасово, ВСУ выдавили на север Константиновки, разгром 119-й бригады ТрО, Киев ждут удары за Старобельск Оглавление Сумская область 26 мая: ВС РФ зачищают Рясное Днепропетровская область 26 мая: освобождено Добропасово ДНР 26 мая: ВС РФ перекрыли логистику ВСУ Карта СВО на 26 мая 2026 года «Президент» Белоруссии в Киеве: Зеленский злит Минск Терпение лопнуло: Киев ждёт серия ударов возмездия Армия России смела позиции ВСУ в Днепропетровской области, уличные бои в Константиновке, Украину ждёт кошмар за трагедию в Старобельске, самозванка Тихановская приехала в Киев — дайджест Life.ru. 25 мая, 21:07 Армия России прорвалась к Покровскому. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сумская область 26 мая: ВС РФ зачищают Рясное

ВС РФ продолжают наступление по территории Сумщины, отодвигая противника от Курской области. Подразделения группировки «Север» ведут стрелковые бои в районе Бачевска. Также идут сражения за Запселье, Иволжанское и Кондратовку. ВС РФ находятся уже внутри населённых пунктов.

У Краснополья понесла потери 119-я бригада Территориальной обороны. По ней ударили из огневых систем. В нескольких километрах от этого населённого пункта идёт штурм Рясного.

Украинские вооружённые формирования за сутки потеряли больше 130 человек, бронемашину «Козак», САУ «Гвоздика», пикапы, грузовые автомобили, микроавтобус, квадроциклы и БПЛА.

Днепропетровская область 26 мая: освобождено Добропасово

Армия России освободила в Днепропетровской области Добропасово. Совершить рывок и выйти к Покровскому удалось бойцам 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток».

— Главной целью группировки «Восток» на этом участке фронта является ПГТ Покровское. Это крупный узел дорог и железнодорожных путей, его захват затруднит передвижение и пополнение сил ВСУ на прилегающих участках, что ослабит их оперативную гибкость. Если Покровское освободить, под контроль нашей армии перейдёт важный перекрёсток, образованный трассами Т0401 и Н15, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что Покровское может быть освобождено в рамках летней наступательной кампании ВС РФ.

ДНР 26 мая: ВС РФ перекрыли логистику ВСУ

Военный корреспондент Тимофей Ермаков рассказал о боях за Константиновку. ВС РФ ведут наступления внутри города, одновременно с этим зажимая его по флангам. Он отмечает, что операция по освобождению Константиновки напоминает сражения за Красноармейск (Покровск).

На данный момент российские войска продвигаются в районе школы № 5. Фактически это уже север города. На противоположном берегу реки Казённый Торец ВС РФ прорываются со стороны улицы Леваневского к огнеупорному заводу.

Ситуация для ВСУ складывается явно не в их пользу. К тому же фиксируется постоянная работа российской авиации.

— Вменяемой логистики, даже для того, чтобы отойти с позиций живыми, просто-напросто нет. В общем, лето с высокой долей вероятности порадует нас освобождённой Константиновкой, — отметил Ермаков.

Карта СВО на 26 мая 2026 года

Карта СВО на 26 мая 2026 года.

«Президент» Белоруссии в Киеве: Зеленский злит Минск

На Украине продолжают переживать за северную границу. В Киеве уверены, что Белоруссия готовит наступление в рамках договорённостей с Россией. Казалось бы, что Владимиру Зеленскому нужно решать эту проблему напрямую с президентом РБ Александром Лукашенко, но нет. К нему прибыла самопровозглашённая руководительница белорусского государства Светлана Тихановская.

— Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов — превращением в террористические ячейки, — прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова визит Тихановской в Киев.

Возможно, Зеленский не знает, но у Тихановской нет никакой реальной власти. Ей не подчиняется ни один военный, а весь её кабинет министров — бутафория для освоения западных вливаний. При этом ряд населённых пунктов севера Украины уже сейчас готовят к круговой обороне.

— Зеленский осознанно идёт на обострение отношений с Минском. Рассчитывая, вероятно, что в случае эскалации обстановки на помощь поспешат и поляки, и прибалты, — считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Терпение лопнуло: Киев ждёт серия ударов возмездия

После атаки по колледжу в Старобельске Россия поразила военные объекты Украины. МИД РФ заявил, что ВС РФ готовятся к новым ударам. Они будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам.

— Вооружённые силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение, — говорится в заявлении МИД РФ.

Иностранным гражданам, в том числе дипломатам, посоветовали покинуть Киев, а местным жителям избегать военных и административных объектов.

Сейчас у России сложилась возможность беспрепятственно поражать цели. Дело в том, что Украина испытывает нехватку ракет для систем ПВО. Это признают военные киевского режима.

— Россия прекрасно знает, сколько у нас ракет. Может, не точно по регионам, но по количеству, которое поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо проинформированы, — отметил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Авторы Даниил Черных