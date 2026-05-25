После удара возмездия Зеленский молчит, а в Раде заговорили о мире, «Запад» сминает позиции ВСУ вдоль реки Северский Донец, на Сумщине уничтожены украинские штурмовики, раскол в НАТО по деньгам для Украины — дайджест Life.ru. 24 мая, 21:07 Армия России теснит ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Ужас в Раде после удара возмездия за 21 ребёнка

Киевский режим осмысливает последствия мощного удара возмездия, который нанесла Армия России в ночь на 24 мая 2026 года. Это был ответ на страшный теракт в Старобельске Луганской Народной Республики, где 22 мая из-за атаки украинских нацистов погиб 21 ребёнок — все студенты педагогического колледжа.

Владимир Зеленский молчит, но в Верховной раде возмездия испугались:

— Войну нужно заканчивать. В воскресное утро смотреть с детьми мультики, а не разбирать завалы, — написал у себя в соцсетях депутат Алексей Гончаренко*.

Ему вторил его коллега Максим Бужанский:

— Я из тех наивных дураков, кто верит в прекращение огня, нам отчаянно нужно прекращение войны, — написал он.

Самокритично, особенно с учётом того, что никакой реакции на гибель студентов до 18 лет не последовало. Тем временем на месте преступления в Старобельске по приглашению МИД России побывали журналисты из 19 стран мира.

Сумская область 25 мая: бои у Бачевска

Штурмовики ВС РФ продвигаются в Заплесье, а также в лесных массивах севернее села. Также идут стрелковые бои в Иволжанском, Кондратовке и Бачевске.

На границе Сумской области с Тёткинским районом Курской области разведчики группировки «Север» вскрыли пехоту украинских боевиков, которая на скорую руку была сформирована из военных 40-й бригады тактической авиации ВСУ.

— Украинские волонтёры жалуются в соцсетях, что в пехоту перевели солдат мобильных огневых групп, действующих в составе данного подразделения ВСУ, — сообщает «Северный ветер».

В Сумском районе региона Армия России продвинулась на 21 участке совокупно до одного километра, а в Краснопольском районе — до 300 метров.

Расчёты РСЗО «Град» группировки «Центр» накрыли скопление живой силы противника. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 25 мая: прорыв к Святогорску

На Рубцовском направлении ВС РФ наступают в окрестностях Святогорска. Город находится примерно в 20 километрах на север от Славянска.

— Интенсивное нанесение авиационных ударов в районе населённых пунктов Татьяновка и Пришиб способствовало продвижению подразделений 20-й армии группировки «Запад» вдоль русла реки Северский Донец, — сообщается в канале «Оперативный простор».

Харьковская область 25 мая: Отрадное наше, штурм Гранова

Армия России восстановила полный контроль над селом Отрадное на Великобурлукском направлении. Подразделения группировки «Север» начали штурм села Гранов. Бойцы продолжают выбивать ВСУ из приграничного населённого пункта.

— На Волчанском направлении штурмовые подразделения «северян» продвинулись на девяти участках до 700 метров. Наши солдаты ведут стрелковые бои в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Также под контроль ВС РФ перешло село Рыбалкино, сообщает аналитический ресурс DIVGEN.

НАТО: раскол альянса по помощи Украине

Великобритания и Франция отказались выделять 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины. Испания, Италия и Канада заблокировали эту идею в ходе обсуждения.

Ранее генсек альянса Марк Рютте выступил с предложением помочь киевскому режиму. Он надеялся, что сможет продвинуть эту инициативу официально на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

— Я внёс предложение, но оно не получит единогласной поддержки, поэтому оно не сработает, — говорил Рютте.

Die Welt назвала Зеленского фигурантом коррупционного скандала

Владимир Зеленский продолжает регулярно публиковать обращения, связанные с военным конфликтом и ситуацией в стране. Правда, глава киевского режима игнорирует расследования, в которых фигурируют его соратники.

— Прежде всего — по вопросу о том, что именно он сам знал и был ли вовлечён в эту историю, — сообщает издание Die Welt.

Украинская активистка Дарья Каленюк в интервью СМИ заявила, что не исключает участия президента Украины в коррупционных схемах. В будущем «тактика молчания» неизбежно ударит по Зеленскому как политику, сообщает издание.

*Внесён в перечень экстремистов и террористов

Авторы Артём Артёмов