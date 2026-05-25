Новости СВО 25 мая: ВС РФ взяли Рыбалкино и Отрадное, танки идут к Святогорску, ВСУ отступают у Гранова, истерика в Раде после удара возмездия
После удара возмездия Зеленский молчит, а в Раде заговорили о мире, «Запад» сминает позиции ВСУ вдоль реки Северский Донец, на Сумщине уничтожены украинские штурмовики, раскол в НАТО по деньгам для Украины — дайджест Life.ru.
Армия России теснит ВСУ в Сумской области.
Ужас в Раде после удара возмездия за 21 ребёнка
Киевский режим осмысливает последствия мощного удара возмездия, который нанесла Армия России в ночь на 24 мая 2026 года. Это был ответ на страшный теракт в Старобельске Луганской Народной Республики, где 22 мая из-за атаки украинских нацистов погиб 21 ребёнок — все студенты педагогического колледжа.
Владимир Зеленский молчит, но в Верховной раде возмездия испугались:
— Войну нужно заканчивать. В воскресное утро смотреть с детьми мультики, а не разбирать завалы, — написал у себя в соцсетях депутат Алексей Гончаренко*.
Ему вторил его коллега Максим Бужанский:
— Я из тех наивных дураков, кто верит в прекращение огня, нам отчаянно нужно прекращение войны, — написал он.
Самокритично, особенно с учётом того, что никакой реакции на гибель студентов до 18 лет не последовало. Тем временем на месте преступления в Старобельске по приглашению МИД России побывали журналисты из 19 стран мира.
Сумская область 25 мая: бои у Бачевска
Штурмовики ВС РФ продвигаются в Заплесье, а также в лесных массивах севернее села. Также идут стрелковые бои в Иволжанском, Кондратовке и Бачевске.
На границе Сумской области с Тёткинским районом Курской области разведчики группировки «Север» вскрыли пехоту украинских боевиков, которая на скорую руку была сформирована из военных 40-й бригады тактической авиации ВСУ.
— Украинские волонтёры жалуются в соцсетях, что в пехоту перевели солдат мобильных огневых групп, действующих в составе данного подразделения ВСУ, — сообщает «Северный ветер».
В Сумском районе региона Армия России продвинулась на 21 участке совокупно до одного километра, а в Краснопольском районе — до 300 метров.
Расчёты РСЗО «Град» группировки «Центр» накрыли скопление живой силы противника.
ДНР 25 мая: прорыв к Святогорску
На Рубцовском направлении ВС РФ наступают в окрестностях Святогорска. Город находится примерно в 20 километрах на север от Славянска.
— Интенсивное нанесение авиационных ударов в районе населённых пунктов Татьяновка и Пришиб способствовало продвижению подразделений 20-й армии группировки «Запад» вдоль русла реки Северский Донец, — сообщается в канале «Оперативный простор».
Харьковская область 25 мая: Отрадное наше, штурм Гранова
Армия России восстановила полный контроль над селом Отрадное на Великобурлукском направлении. Подразделения группировки «Север» начали штурм села Гранов. Бойцы продолжают выбивать ВСУ из приграничного населённого пункта.
— На Волчанском направлении штурмовые подразделения «северян» продвинулись на девяти участках до 700 метров. Наши солдаты ведут стрелковые бои в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района, — пишут авторы канала «Северный ветер».
Также под контроль ВС РФ перешло село Рыбалкино, сообщает аналитический ресурс DIVGEN.
НАТО: раскол альянса по помощи Украине
Великобритания и Франция отказались выделять 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины. Испания, Италия и Канада заблокировали эту идею в ходе обсуждения.
Ранее генсек альянса Марк Рютте выступил с предложением помочь киевскому режиму. Он надеялся, что сможет продвинуть эту инициативу официально на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.
— Я внёс предложение, но оно не получит единогласной поддержки, поэтому оно не сработает, — говорил Рютте.
Die Welt назвала Зеленского фигурантом коррупционного скандала
Владимир Зеленский продолжает регулярно публиковать обращения, связанные с военным конфликтом и ситуацией в стране. Правда, глава киевского режима игнорирует расследования, в которых фигурируют его соратники.
— Прежде всего — по вопросу о том, что именно он сам знал и был ли вовлечён в эту историю, — сообщает издание Die Welt.
Украинская активистка Дарья Каленюк в интервью СМИ заявила, что не исключает участия президента Украины в коррупционных схемах. В будущем «тактика молчания» неизбежно ударит по Зеленскому как политику, сообщает издание.
*Внесён в перечень экстремистов и террористов
