29 мая, 21:44

При атаке БПЛА ВСУ в Горловке повреждено предприятие, сгорел автомобиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Никитовском районе Горловки повреждено предприятие в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Также был повреждён автомобиль.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий. Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки полностью уничтожен гражданский автомобиль», — говорится в заявлении.

За день над регионами России сбили 24 украинских дрона

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по территории республики пострадали пять мирных жителей. В Никитовском районе Горловки тяжело ранен мужчина 1984 года рождения. В Калининском районе того же города женщина 1953 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Мангушском муниципальном округе ранения средней тяжести диагностированы у мужчины 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин — 1953 и 1982 годов рождения.

Тимур Хингеев
