За день над регионами России сбили 24 украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 24 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Операция по нейтрализации аппаратов проводилась с 8 утра до 8 вечера по московскому времени над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и в акватории Чёрного моря.

В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась массированной атаке Вооружённых сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито более 80 беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись 9 районов области. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Информация будет уточняться.