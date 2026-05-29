Путин заявил о дальнейшем укреплении системы ПВО России

«Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», — сказал российский лидер.

Войска противовоздушной обороны России организационно входят в Воздушно-космические силы (ВКС) и Войсковую ПВО Сухопутных войск, образуя одну из крупнейших и наиболее эшелонированных систем ПВО в мире. Она построена на сочетании комплексов малой, средней и большой дальности, включая такие всемирно известные системы, как С-400 «Триумф», С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и новейшую С-500 «Прометей», способную поражать цели в ближнем космосе. Ключевым элементом управления является объединенная радиолокационная сеть, включающая загоризонтные РЛС типа «Контейнер» и спутниковый эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Исторически ПВО страны ведет преемственность от Войск ПВО СССР, а боевой опыт российские расчеты активно применяли в Сирии и продолжают оттачивать в ходе текущих конфликтов, где система демонстрирует способность перехватывать широкий спектр целей — от беспилотников до оперативно-тактических ракет.