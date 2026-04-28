Путину показали российский дрон для перевозки медпрепаратов и донорской крови

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали беспилотник «АИСТ», предназначенный для доставки крови и медикаментов. Разработка используется для экстренной медицинской логистики.

Путину показали, как доставляют кровь по воздуху. Видео © kremlin.ru

Глава государства в ходе посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве также поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Он отдельно отметил их работу в условиях СВО. В качестве примера технологического развития службы был представлен дрон, способный быстро перевозить донорскую кровь, лекарства и биоматериалы.

Ожидается, что такие решения позволят ускорить оказание помощи в труднодоступных районах и при неотложных ситуациях.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему представили современные образцы медицинской техники, используемой в службах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях. Директор ФЦМК Алексей Осипов также отметил, что одним из ключевых экспонатов стал мобильный операционный комплекс.