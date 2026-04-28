Путин: Пандемия CoViD-19 стала стресс-тестом для скорой помощи

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии новых модульных приёмных отделений скорой помощи, заявил, что пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для всей системы здравоохранения, включая работу скорой помощи. Он напомнил, что хотя история скорой помощи в России насчитывает более века, её профессиональный праздник был официально учреждён лишь в 2020 году, в разгар пандемии.

По словам главы государства, присвоение празднику государственного статуса является признанием значительного вклада сотрудников скорой помощи в борьбу с новой и малоизученной болезнью, а также высокой оценкой их самоотверженной работы и преданности врачебному долгу.

«Решение придать празднику государственный статус стало знаком признания вашего, дорогие друзья, вклада в борьбу со вспышкой опасной, тогда ещё очень мало изученной болезни, высокой оценкой вашей благородной миссии, неизменной верности врачебному долгу», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему представили современные образцы медицинской техники, используемой в службах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях. Директор ФЦМК Алексей Осипов также отметил, что одним из ключевых экспонатов стал мобильный операционный комплекс.