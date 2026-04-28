«Каждый день на вес золота»: В России предложили создать «зелёный коридор» для пациентов с подозрением на рак

Пациенты с подозрением на онкологию часто теряют время на бумажную волокиту, поиск кабинетов и очереди. Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов выступил с инициативой — законодательно закрепить автоматический «зелёный коридор» для таких пациентов. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» пояснил суть предложения в беседе с Life.ru.

Депутат напомнил, что в системе здравоохранения России действуют чёткие нормативы для диагностики онкозаболеваний. Согласно Территориальной программе госгарантий на 2026 год, консультация онколога должна пройти не позднее 3 рабочих дней с момента выдачи направления. Инструментальные и лабораторные исследования — не позднее 7 рабочих дней.

Но на практике пациенты сталкиваются с трудностями. Когда у человека подозревают рак, каждый потерянный день может стоить жизни. Сроки в законах прописаны, но сам человек вынужден бегать по кабинетам, выбивать направления, записываться на обследования. Михаил Иванов Депутат Брянской областной Думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Собеседник Life.ru предлагает создать систему, где после выявления подозрения пациент автоматически попадает на ускоренный маршрут. Врач поставил код — и все механизмы запускаются сами. Запись к онкологу, назначение биопсии, КТ, МРТ, забор анализов — всё происходит без участия пациента.

«Никакой бюрократии, никаких «завтраков». Человек должен знать: его случай взяли на контроль, и диагностика пройдёт в максимально сжатые сроки», — отметил парламентарий.

В России уже есть успешные примеры такой маршрутизации, отметил Иванов. Депутат предлагает взять их за основу и сделать систему единой для всей страны. Речь не о выделении дополнительных средств, а о грамотной организации существующих ресурсов.

Сегодня по закону при подозрении на онкологию пациент имеет право на ускоренную диагностику. Однако на практике это право реализуется не всегда. Люди месяцами ждут обследований, подчёркивает Иванов. По его словам, «зелёный коридор» должен стать не декларацией, а обязательным стандартом. Автоматическая маршрутизация с момента выдачи направления, электронное сопровождение каждого случая, персональная ответственность врачей за соблюдение сроков — вот что действительно нужно людям.

«Я призываю Министерство здравоохранения и депутатов Государственной Думы законодательно закрепить механизм «зелёного коридора» для онкопациентов. Это реальный шаг к сбережению народа — нашей главной национальной цели. Своевременная диагностика спасает жизни, и здесь не может быть компромиссов», — заключил собеседник Life.ru.

