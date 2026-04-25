Российская вакцина от рака будет «убивать» метастазы

Гинцбург: Новая российская вакцина от меланомы способна убрать метастазы

Обложка © freepik

Инновационная российская вакцина, разработанная для борьбы с меланомой, способна ликвидировать метастазы. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что в зависимости от тяжести течения болезни препарат вводят либо в саму опухоль, либо в кровоток.

«Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток», — отметил Гинцбург.

Российские онкологи создают из клеток пациентов «сыщиков и киллеров» против рака

Напомним, в феврале в России началось клиническое применение инновационной вакцины против меланомы. Препарат «Неовак-РОНЦ» предназначен для дополнительной терапии у взрослых пациентов с меланомой кожи стадий IIB-IV после хирургического удаления образования, а также метастаз. Речь идёт о персонализированных препаратах: вакцины в настоящий момент производятся индивидуально для каждого пациента на основе генетического исследования.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
