В Госдуме подсказали два способа продлить каникулы в мае до 11 дней

Для продления майских праздников в России есть два варианта отпуска. Один из них — взять отпуск с 4 по 8 мая, что позволит отдыхать 11 дней подряд, однако этот вариант может привести к снижению зарплаты из-за меньшего количества рабочих дней в месяце, сообщила член комитета Госдумы Екатерина Стенякина.

«Во-первых, можно написать заявление на отпуск продолжительностью пять календарных дней, с 4 по 8 мая. Получатся настоящие майские каникулы — 11 дней, но в этом случае работник ощутимо потеряет в деньгах», — советует Стенякина в беседе с РИА «Новости».

Второй способ — взять отпуск с 27 по 30 апреля, что позволит отдохнуть 9 дней, потратив всего 4 дня отпуска. В апреле 22 рабочих дня, и разница между оплатой за день работы и день отпуска будет меньше, чем в мае.

«В этом случае сотрудник отдохнет 9 дней — с 25 апреля по 3 мая, и потратит четыре дня отпуска в апреле», — пояснила депутат.

Она также напомнила, что в мае будет три выходных дня на 1 Мая и День Победы. При этом майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние 8 лет: между ними будет полная рабочая неделя в пять дней.

