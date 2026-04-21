Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 13:19

Мужчина узнал о раке лёгких по «барабанным палочкам» и ногтям

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Британии мужчина узнал о том, что болен раком лёгких, только когда у него начались странности с кончиками пальцев. О своём необычном симптоме Брайан Геммелл рассказал журналистам, его историю публикует издание Mirror.

Мужчина вёл обычный образ жизни и не чувствовал никаких болей. В какой-то момент он начал замечать, что пальцы на руке отекают и напоминают собой «барабанные палочки» — они увеличились в размере, раздулись, а форма ногтей изменилась. По словам Геммелла, если прижать ноготь одной руки к ногтю другой, то между ними должен образоваться ромбовидный просвет, а вот если его нет — значит в организме есть необратимые изменения.

Британец был обеспокоен и пошёл в больницу, где у него диагностировали рак лёгких. Врач-терапевт Хелен Пирси также напомнил изданию, что к признакам рака лёгких также относятся постоянный кашель, одышка, шумы при дыхании, частые инфекции, боль в груди и плече, кашель с кровью, усталость, отёки лица или шеи.

Свечи не помогут: Симптомы геморроя оказались предвестниками рака прямой кишки
Свечи не помогут: Симптомы геморроя оказались предвестниками рака прямой кишки

Ранее в Великобритании 22-летней девушке поставили диагноз «рецидив рака лёгких» после семи лет курения вейпов. Кейли Боде начала парить ещё в 15 лет. Врачи предполагают, что ей осталось жить около 18 месяцев.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar