Мужчина узнал о раке лёгких по «барабанным палочкам» и ногтям

В Британии мужчина узнал о том, что болен раком лёгких, только когда у него начались странности с кончиками пальцев. О своём необычном симптоме Брайан Геммелл рассказал журналистам, его историю публикует издание Mirror.

Мужчина вёл обычный образ жизни и не чувствовал никаких болей. В какой-то момент он начал замечать, что пальцы на руке отекают и напоминают собой «барабанные палочки» — они увеличились в размере, раздулись, а форма ногтей изменилась. По словам Геммелла, если прижать ноготь одной руки к ногтю другой, то между ними должен образоваться ромбовидный просвет, а вот если его нет — значит в организме есть необратимые изменения.

Британец был обеспокоен и пошёл в больницу, где у него диагностировали рак лёгких. Врач-терапевт Хелен Пирси также напомнил изданию, что к признакам рака лёгких также относятся постоянный кашель, одышка, шумы при дыхании, частые инфекции, боль в груди и плече, кашель с кровью, усталость, отёки лица или шеи.

Ранее в Великобритании 22-летней девушке поставили диагноз «рецидив рака лёгких» после семи лет курения вейпов. Кейли Боде начала парить ещё в 15 лет. Врачи предполагают, что ей осталось жить около 18 месяцев.